Namaz kılarken depreme böyle yakalandı

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ili etkilerken Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir fabrika çalışanının namaz kılarken depreme yakalanması da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir süre namaz kılmaya devam eden vatandaşın, sarsıntının şiddetlenmesiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cem Atakan



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