Namaz vakti camiye giren hırsız cemaatin ayakkabı ve şemsiyelerini çaldı

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Pazar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazını camide kılan vatandaşlar, evlerine gitmek için camiden çıkarken ayakkabılarının ve şemsiyelerinin bıraktıkları ayakkabılıkta olmadığını gördü. Ayakkabı ve şemsiyelerin çalındığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayakkabıların çalındığı anlar kamerada

Öte yandan, şahsın camideki vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın camiye girerek ayakkabılıktaki ayakkabılara yöneldiği görülüyor. Şahıs daha sonra ayakkabı ve şemsiyeleri alarak camiden ayrılıyor.

Sedat Ağacıkoğlu

İLGİLİ HABER Camiden bilgisayar hırsızlığı

İLGİLİ HABER İstanbul'da bayram arifesinde hırsızlık kamerada

İLGİLİ HABER Parmak yalatan hırsızlık

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.