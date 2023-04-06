İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Namazda kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Namazda kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Namazda kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi, o sırada camide bulunan ve doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi yaptı.

Namazda kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Tıkla İzle

Dün akşam Yunusemre ilçesindeki Uncubozköy Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada Nazmi Başaran isimli bir vatandaş fenalaşarak yere yığıldı. Cemaat, Başaran için ambulans çağırırken, bu sırada camide bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile kadınlar bölümünde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Başkan Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran'a kalp masajı uyguladı. Sağlık ekiplerinin camiye gelmesiyle birlikte ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.