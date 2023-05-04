Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılma yolunda çekişmeli mücadele sürerken, şampiyonluk düğümü 33. haftada çözüldü. Geçtiğimiz hafta sahasında Salernitana ile 1-1 berabere kalarak kutlamaları erteleyen Napoli, deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Ev sahibi 13. dakikada Sandi Lovric'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından hücumda etkinliğini arttıran Napoli girdiği pozisyonlardan gol üretemezken, ilk yarı Udinese'nin üstünlüğü ile tamamlandı. 52. dakikada Napoli, Osimhen ile eşitlik golünü buldu. Golün ardından deplasman tribününde yer alan taraftarlar mavi-beyaz bayraklarla kutlamalara katıldı. Mücadelede başka gol olmazken, 80 puana ulaşan Napoli, ligin bitimine 5 hafta kala 64 puanlı Lazio'nun önünde şampiyonluğu olmayı garantiledi. Juventus'un şampiyon olduğu 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını ikinci sırada tamamlayan Napoli, bu kez zirvede tamamlayarak taçlandırdı ve tarihinin 3. şampiyonluğunu elde etti.

33 yıllık hasret sona erdi

Teknik Direktör Luciano Spalletti, sezona fırtına gibi başlayan Maviler, ilk yenilgisini 16. haftada oynanan Inter maçında (1-0) aldı. İlk haftalardan itibaren ligde liderlik koltuğunda yer alan Napoli, 2022 Dünya Kupası arasına 13 galibiyet, 2 beraberlikle girdi. Etkili futbolu ve hücumdaki verimliliği ile şampiyonluğun en güçlü adayı olurken, ligde 3 yenilgiyi de zirve yolunda doğrudan rakibi olduğu takımlardan aldı. Deplasmanda Inter'e 1-0 mağlup olan Napoli, evinde Lazio'ya 1-0, Milan'a da 4-0'lık skorlarla kaybetti. Bu sezon şampiyonluğunu 5 hafta kala tayin eden Maviler, 33 yıl sonra ilk kez ligi zirvede tamamladı. Serie A'da daha önce iki kez mutlu sona ulaştığı 1986-1987 ve 1989-1990 sezonu şampiyonluklarının mimarlarından olan ve 25 Kasım 2020 tarihinde hayata gözlerini yuman Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın ismi de Napoli'nin maçlarını oynadığı stadyumda yaşatılıyor. Napoli'nin Udinese'yi yenerek şampiyon olmasının ardından mavi-beyazlı taraftarlar, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.

Şehir mavi-beyaza büründü

Günlerdir Napoli şehrini mavi-beyaza bürüyerek, şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan taraftarlar deplasmanda oynanan son lig maçını da heyecanla takip etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'na dev ekranlar kurulurken, şehir tamamen maça odaklandı. Osimhen'in golü sonrası meşaleler yanarken, mavi-beyaz bayraklarla kutlamalar başladı. Napoli'nin 7 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Fiorentina mücadelesi öncesinde kutlamaların geniş kapsamlı olması bekleniyor.

En golcü takım

En yakın takipçisine 18 puan fark atarak şampiyon olan Napoli, ligin en golcü takımı olarak da dikkat çekiyor. 33 müsabakada rakip filelere 69 gol sığdıran Maviler'de, Victor Osimhen 27 maçta 22 gol kaydetti. Nijeryalı forvet, ligde gol krallığında da zirvede yer alıyor. Bu sezon transfer edilen Gürcü futbolcu Kvhicha Kvaratskhelia, oynadığı futbol ve yaptığı skor katkısıyla hem adından sıkça söz ettirdi, hem de Napoli'nin zirveye çıkmasında rol oynadı. Kvaratskhelia, 29 maçta 12 gol, 12 asistlik katkı sağladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Napoli, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider çıkarken, rakip filelere 20 gol attı. Son 16 turunda karşılaştığı E.Frankfurt'a iki maçta 5 gol kaydeden Maviler, çeyrek finalde elendiği Milan'a 1 gol atabildi.

Kim Min-jae ve Eljif Elmas değişmez isimlerden

Şampiyon olan Napoli'nin kadrosunda Fenerbahçe'de forma giymiş iki isim de yer aldı. Sezon başında sarı-lacivertlilerden transfer edilen Kim Min-jae, 32'si Serie A, 9'u Şampiyon Ligi, 1'i de İtalya Kupası olmak üzere 42 maçta forma giyerek takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Savunmada verdiği mücadeleyle iyi performans sergileyen Güney Koreli oyuncu, ligde de 2 gole imza attı.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 4. sezonunu geçiren Eljif Elmas ise bu sezon ligde 32 kez formasını terlettiği Napoli'de 6 gol kaydetti. Makedon orta saha 10 defa da Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Spalletti ile 2. sezonda şampiyonluk

2021-2022 sezonu başında takımın başına geçen Luciano Spalletti, galibiyet serisiyle başladığı sezonu 24 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle 79 puan topladı ve ligi 3. sırada tamamladı. İkinci sezonunda kadrosunu da güçlendiren Napoli'de İtalyan teknik adam, takımı zirveye taşıdı ve rakipleriyle arayı açarak mutlu sona ulaştı. 64 yaşındaki Spalletti, daha önce Rus ekibi Zenit ile iki lig şampiyonluğu yaşarken, Roma'nın başında da 2 kez İtalya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

İsmail Yasin Akçın

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