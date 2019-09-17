Napoli Liverpool Canlı İzle| Napoli Liverpool Canlı Skor Maç Kaç

Napoli Liverpool Canlı İzle... Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool bu akşam karşılaşacağı deplasmanında 3 puan alıp grubuna iyi bir başlangıç yapma peşinde. İtalyan ekibi Napoli ise kendi sahasında oynayacağı maçtan puan veya puanlar alma peşinde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Napoli Liverpool nasıl canlı izlenir?





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