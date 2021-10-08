Nar ekşisi dolu konteynerde 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap yakalandı

İskenderun Emniyet Birimlerine gelen ihbar Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, söz konusu ihbardaki bilgilerin değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı İstihbarat Bilgi Sistemi, NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) ile Liman ve Konteyner Takip Sistemleri kullanılarak araştırma yürütüldü. Elde edilen bulgular sonucunda İskenderun Limanı'nda nar ekşisi yükü ile bekletilen bir konteyner şüpheli bulundu.

Öncelikle riskli olarak değerlendirilen konteyner,-ray taramasına sevk edildi. Burada konteynerin içerisindeki nar ekşisi şişelerinde şüpheli yoğunluk bulunduğu saptandı. Arama hangarına alınarak açılan konteynerdeki plastik nar ekşisi şişeleri içerisine konulmuş balonlarda yüz binlerce uyuşturucu hap gizlendiği tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.





“200 kilo ağırlığında, 1 milyon 200 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap”

Edinilen bilgiye göre, söz konusu konteynerde emniyet ve muhafaza birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda toplam 200 kilo ağırlığında, 1 milyon 200 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.



Oğuzhan Halil Özbek - Hidayet Türkyılmaz

