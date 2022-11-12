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Narenciye Festivalinde Oğuzhan Koç rüzgarı

Narenciye Festivalinde Oğuzhan Koç rüzgarı
Narenciye Festivalinde Oğuzhan Koç rüzgarı

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Galatasaray Meydanındaki konseri dinlemek isteyen Mersinliler, saatler öncesinde alanı doldurdu. Hayranlarının karşısına 'Yüzük' isimli şarkısıyla çıkan Oğuzhan Koç, 'Aşk beni yendi, beni iyi sanıyorlar, ben hala rüyada, küsme aşka, hepsi geçiyor, gitsem diyorum ve sükut-u hayal' gibi en sevilen parçalarını seslendirdi.
Konseri izleyen binlerce Mersinli, Koç'un sahne performansını cep telefonu kameraları ile kaydetti. Öte yandan sanatçının sosyal medya üzerinden sohbet ettiği bir hayranı ile arasında geçen diyaloğu anlatması, herkesi güldürdü.

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