Narin eller otomobilleri test ediyor

Şehitkamil ilçesindeki sanayi sitesinde 7 ay önce Süper Test Oto Ekspertiz isminde bir iş yeri açan 39 yaşındaki Delta Polat, Gaziantep'te bu sektörde çalışan ilk kadın olduğunu kaydetti. 3 çocuk annesi Polat, iş tulumunu giyerek otomobilleri test ediyor. Özellikle otomobil ve hafif ticari araçların her türlü kontrolünü beraberindeki personeliyle birlikte gerçekleştiren oto eksperi Delta Polat, araçları kaportasından motoruna kadar her şeyi a'dan z'ye testten geçiriyor. Sanayiye çiçek açtırdığını kaydeden Polat, ekibiyle birlikte bölgedeki esnafın da takdirini kazandı.

“Kadınlar kendini her ortamda ifade etmeli”

Merakından dolayı otomobil sektörüne yöneldiğini ve oto eksperi olmaya karar verdiğini aktaran Polat, kadınların kendilerini her ortamda ifade etmesi gerektiğini kaydederek, “Her platformda ifade etmesi benim için çok önemlidir. Bu yüzden her sektörde yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de bir farkındalık adına sanayide bir anne olarak, bir kadın olarak yer almayı tercih ettim. Merakım olan bir dalda, bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu yolda da ilerliyorum. Biz kadınlar olarak sanayide de yer almalıyız. Biz de çalışıyoruz, biz de araba kullanıyoruz, bizim de arabamız bozuluyor. Biz de araba alıp satıyoruz. Bu anlamda araba alıp satarken, rahatsız olduğum şeyleri düşünerek, kadınların da böyle bir ortama gelip araba alıp satabilmeleri adına bir adım atmaya karar verdim. Bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Ailemin bu konuda bana desteği çok önemliydi. Bir kadın olarak bizim bulunduğumuz ülkemizin örfümüzün, ananemizin gereği destek görmem benim için çok önemliydi” dedi.

“Ekspertiz alanında bir ilkim”

Sanayide ekspertiz alanında bir ilk olduğunu kaydeden Polat, “Kadınların çalıştığı bir ekspertiz firması açtım. Şuanda güzel işler yapıyoruz. Güzel işler çıkarmaya başladık. Kadınların da çok rahat gelip gidebildiği bir ortam meydana getirdik. Biz kadınlar olarak güçlü duruşumuzla her yerde yer alabileceğimizi, yer aldığımız yerlerde dokunuşlarımızla farkındalık oluşturabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Çok güzel tepkiler alıyoruz”

Müşterilerinden ve bölgedeki esnaftan olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Polat, “Önce merak uyandırdık, sonra içeri girildiği anda itibaren karşılama, güler yüz, buradaki sakinlik, her şeyden önce bir kadının olduğu yerdeki saygı güvenirliliği apaçık ortaya koyuyor. Biz çok güzel tepkiler aldık. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Herkes üzerine düşeni yaptı bence. Bana destek oldular. Bize karşı çok saygı duydular. Hatta burada bir kadın olduğunu düşünerek, herkes bu konuda daha hassas davranmaya başladı. Aslında buraya bir kadın eli değdi. Çok da güzel oldu. Biz sanayide çiçek açtırdık” ifadelerini kullandı.

“Kadına şiddetin kalkmasını istiyorum”

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Polat, “Bizim için farkındalığın hissedilmesini istiyorum. Her şeyden önce kadına şiddetin tamamen kalkmasını istiyorum. Hassasiyetimizin artmasını istiyorum. Çalışmayan kadın yoktur, kadınlar her zaman üretiyor, her zaman yararlı olmaya çalışıyor, her zaman emektar oluyor. Bugün benim için çalışmayan kadın yoktur. Evde de olsa bir kadın sürekli çalışıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde aslında sadece bir gün için değil her zaman farkındalığımızın olması, her zaman kıymet görmemiz, her zaman değerli olmamızı ben çok istiyorum. Biz kadınlar her yerde çiçek açtırıyoruz, o yüzden o çiçeğin yapraklarını kopartmayalım” şeklinde konuştu.

Metin Faruk Tamer - Mehmet Bulut