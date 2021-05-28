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Narkotik Dedektör köpeği ‘MİA'dan zehir tacirlerine geçit yok

Narkotik Dedektör köpeği ‘MİA'dan zehir tacirlerine geçit yok
Narkotik Dedektör köpeği ‘MİA'dan zehir tacirlerine geçit yok

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalara katılan ‘MİA’ isimli Narkotik Dedektör köpeği, aracın bagaj kısmında bulunan kablo sarma tamburunun içerisine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamini tespit ederek ele geçirilmesini sağladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Narkotik Dedektör köpeği ‘MİA’dan zehir tacirlerine geçit yok - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde şüphelenilen hafif ticari araç durduruldu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aralamalara katılan ‘MİA' isimli Narkotik Dedektör köpeği bagaj kısmında bulunan kablo sarma tamburunun içerisine gizlenmiş 1 kilogram 010 gram metamfetamini tespit etti. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mustafa İç

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