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Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı
Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 gün içerisinde düzenlenen 3 farklı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 1 gün içerisinde kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 3 farklı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 9 Adet 9 mm tabanca fişeği ve 12 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Göç
 

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