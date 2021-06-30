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Narkotik köpeği ‘Ezber' 1 milyon liralık uyuşturucuyu yakalattı

Narkotik köpeği ‘Ezber' 1 milyon liralık uyuşturucuyu yakalattı
Narkotik köpeği ‘Ezber' 1 milyon liralık uyuşturucuyu yakalattı

Bingöl’de jandarma ekiplerince narkotik köpeği ‘Ezber’ ile birlikte 3 adrese düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde toplam 3, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde il merkezi ve ilçe sınırları içerisinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpeği ‘Ezber'in tepki vermesi üzerine 1 milyon 350 bin TL değerinde toplam 3,5 kilogram metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

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