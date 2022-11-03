İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Narkotikten eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı

Narkotikten eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı
Narkotikten eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 kişinin tutuklandığı operasyonun peşini bırakmayan narkotik ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ş. ile K.Ş. gözaltına alındı. 

Uğur Eser

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.