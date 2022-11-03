Narkotikten eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ş. ile K.Ş. gözaltına alındı.

Uğur Eser

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