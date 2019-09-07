Narkozun etkisiyle Beşiktaş marşı söyledi...O anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Kadir Samet Fırat, burun ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Ameliyattan çıkan 19 yaşındaki Fırat, narkozun etkisiyle birlikte bir anda Beşiktaş'ın ‘İnanın çocuklar, çocuklar inanın!' marşını söyledi. Aile bireyleri ise yaşadıkları şaşkınlıkla cep telefonuna sarılarak genç adamın marş söylediği anları kayıt altına aldı.

“Beşiktaşlı olmak bunu gerektirirdi”

Ailesinin yaşadığı durumu anlattıklarında şaşırmadığını söyleyen Kadir Samet Fırat, “Burun ameliyatına girdim, narkozun etkisiyle böyle bir video ortaya çıkmış. Beşiktaşlı olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur. Ailem anlattıklarında pek bir şaşkınlık olmadı çünkü Beşiktaşlı olmak bunu gerektirir” dedi.

Hayatında hiçbir Beşiktaş maçına gidemediğini söyleyen genç Beşiktaşlı Fırat, “Hayatımda hiç Beşiktaş maçına gitmedim. Allah nasip ederse bir Beşiktaş maçını stadyumda izlemeyi bende çok isterim” diye konuştu.