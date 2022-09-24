NASA, Artemis uzay aracını uzaya gönderme lansmanını erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis I" uzay keşif görevi çerçevesinde, 27 Eylül Salı günü gerçekleşmesi planlanan roket fırlatma lansmanını iptal ettiğini duyurdu. NASA'dan yapılan açıklamada ertelemenin fırlatmanın yapılacağı bölgede etkisini gösteren "Ian fırtınası" adlı tropik bir fırtına nedeniyle olduğu bildirildi.

Öte yandan SLS-Orion roketinin fırlatması eylül ayı başlarında bir hafta içinde iki kez iptal edilmişti. NASA'nın Artemis misyonu için 3 Eylül'de planlanan roket fırlatma girişimi tehlikeli yakıt sızıntısı nedeniyle ertelenmişti. Aynı hafta yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.

Aylin Albayrak



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