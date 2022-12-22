Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı. Astornotlar Josh Cassada ve Frank Rubio, yaklaşık 7 saat sürmesi planlanan yürüyüşte, ISS'ye toplam 6 tane olan Roll-Out Solar Array (iROSA) adlı yeni güneş panelinin 4'üncüsünü kuracak.

iROSA'ların istasyonun mevcut güneş paneli sistemini güçlendirmesi ve kurulacak olan 6 panelin de hizmete girmesi ile ISS'nin güç kaynağında yüzde 20 ila yüzde 30 artış sağlanması bekleniyor.

Söz konusu uzay yürüyüşünün ilk etapta 19 Aralık'ta yapılaması planlanmış fakat ISS'ye kenetlenmiş olan Soyuz MS-22 uzay aracındaki sızıntının incelenmesi ve Rus uzay enkazı riskine karşı yürüyüş ertelendi.

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