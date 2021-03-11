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NASA, Mars'tan gönderilen ilk ses kaydını yayınladı

NASA, Mars'tan gönderilen ilk ses kaydını yayınladı
NASA, Mars'tan gönderilen ilk ses kaydını yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in lazer atışları yoluyla kaydederek gönderdiği ilk sesi yayınladı.

NASA, Mars'tan gönderilen ilk ses kaydını yayınladı - Tıkla İzle

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Uzay aracı, lazer atışları yoluyla kaydettiği ilk sesi dünyaya gönderdi. Sesin Perseverance'in üzerinde bulunan özel SuperCam ile kaydedildiği ifade edildi. NASA'nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada, "Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip" denildi. Kayıtta ayrıca "Mars rüzgarı sesinin" de duyulduğu belirtildi.

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