NASA, uzay hava durumunun Dünya'ya etkisini araştırıyor

NASA, uzayda değişen hava durumunun Dünya'ya etkilerini açığa çıkarması planlanan Spacewatch'a yönelik yatırım yapacağını açıkladı. Spacewatch konseptinin görevleri arasında, Dünya'nın çevresinde yaşanan olayları incelemek ve Güneş'in atmosferle görülmemiş kutup noktalarının analiz edilmesi bulunuyor. NASA, araştırmanın önemi hakkında yaptığı açıklamada, “Böyle bir bilgi bizlere uzaydaki hava durumunun, gezegenler arası yolculuk eden astronotların sağlığı ve yörüngede bulunan uydular üzerindeki etkisini öğrenmemizi sağlayacak” dedi.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre, Spacewatch konseptinin 5 görev önerisi şu şekilde sıralanıyor:

Storm, Dünya'nın içinden ve yanından geçen enerjinin akışını araştıran görev dalı,

HelioSwarm, Güneş'ten değişen miktarlarda yayılan partiküllerin akışını araştıran görev dalı,

Muse, Güneşin atmosferinde gerçekleşen olayları benzeri görülmemiş bir hassasiyetle görüntülemeye çalışan görev dalı,

Arcs, detaylı olarak Dünya'nın uzaydaki hava durumu tarafından tetiklenen aurasını araştıran görev dalı, Solaris, Güneşin görülmemiş kutup noktalarını fotoğraflayıp geri dönüş sağlaması beklenen görev dalı.

Konseptin görev önerilerinin her birinden elde edilen önemli bilimsel gelişmeler ve Spacewatch'ın günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlar çerçevesinde sorun olmadan üretilebilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi nedeniyle söz konusu beş görev önerisinin seçildiği aktarıldı.

Dokuz ay boyunca eş zamanlı sürdürülecek olan çalışmaların her biri 1.25 milyon dolar değerinde. Bu sürenin sonunda NASA yapılan çalışmaları değerlendirecek ve görev önerilerinden 2 tanesini faaliyete geçirecek.