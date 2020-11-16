İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NASA ve SpaceX, 4 astronotu uzaya gönderdi

NASA ve SpaceX, 4 astronotu uzaya gönderdi
NASA ve SpaceX, 4 astronotu uzaya gönderdi

NASA ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü uzaya gönderdi.

NASA ve SpaceX, 4 astronotu uzaya gönderdi - Tıkla İzle

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü TSİ: 03.27'de Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı. NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi'nin bulunduğu kapsülün yolculuğunun bir günden uzun süreceği ve TSİ 07.00 sıralarında uzay istasyonuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Mürettebat uzay istasyonuna ulaştığında, NASA astronotu Kate Rubins ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ekibine katılacak. Mürettebatın 6 ay sürecek görevleri kapsamında en az 4 uzay yürüyüşü yapması bekleniyor.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden uzay aracının fırlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tebrikler NASA ve SpaceX. Bu bilimin gücünün ve inovasyonumuzdan, becerimizden ve kararlılığımızdan yararlanarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.