NASA'dan kara delik keşfi: “20 milyon güneş ağırlığında, görünmez canavar”

NASA tarafından yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu'nun galaksiler arası uzayda çok hızlı hareket eden ve “görünmez bir canavar” olarak nitelendirilen bir kara delik keşfettiği bildirildi. Tesadüfen keşfedilen kara deliğin Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidebilecek kadar hızlı bir şekilde ilerlediği ifade edildi. Kara deliğin 20 milyon güneş ağırlığına denk gelecek şekilde süper kütleli olduğu vurgulandı.

Ayrıca ardında daha önce hiç görülmemiş bir şekilde 200 bin ışıkyılı uzunluğunda Samanyolu galaksisinin iki katı çapında yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir "iz" bıraktığı aktarıldı. Kara deliğin “muhtemelen 3 büyük kara delik arasındaki nadir, tuhaf bir galaktik bilardo oyununun sonucu” olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Kara deliğin önündeki yıldızları yutmaya zaman ayıramayacak kadar hızlı ilerlediği, bunları önüne katarak dar bir koridor boyunca yeni yıldız oluşumlarına yol açtığı ifade edilirken, daha önce hiç böyle bir şey görülmediğine dikkat çekildi.

Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, “Kara deliğin arkasındaki yıldız oluşumuna bakıyoruz. Gördüğümüz şey, sonrası bir geminin arkasında bıraktığı iz gibi kara deliğin arkasındaki izi görüyoruz” dedi.

Dokkum, "Bu, tesadüfen bulduğumuz bir şey. Hubble görüntülerinde yakındaki bir cüce galakside yıldız kümelerini tarıyordum ve sonra küçük bir çizgi olduğunu fark ettim. Bunun kamera dedektörüne çarpan kozmik ışın olduğunu düşündüm. Kozmik ışınları ortadan kaldırdığımızda (kara deliğin) hala orada olduğunu fark ettik. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu" ifadelerini kullandı.

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