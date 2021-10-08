İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Instagram hesabından yapılan yeni Salda Gölü paylaşımında, göldeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların birbirine benzediği düşüncesi yinelendi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabından yeni bir Salda Gölü paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, Salda Gölü'ndeki kayaların ve Mars'taki Jezero Krateri'ndeki kayaçların birbirine benzediği düşüncesi bir kez daha dile getirilerek, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi böyle nefis kesici su manzaralarından yoksun. Mars kaşifi Perseverance, bilim adamlarının 3.5 milyar yıl önce bir göl ve nehir deltasının aktığını tahmin ettiği Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önceki haline benzediğini düşündükleri bir bölgeyi, Türkiye'deki Salda Gölü'nün kıyısını süslüyor. Sudaki mineraller ve tortular aracılığıyla zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarını sunuyor. Bilim adamları, Dünya'daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars'ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor" ifadeleri yer aldı.

NASA'nın Twitter hesabından daha önce yapılan Salda paylaşımında, Mars'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçları paylaşılmıştı. Salda gölünün Jezero Krateri'yle benzer mineraloji ve jeoloji içerdiği belirtilmiş, Salda Gölü'nün milyarlarca yıl önce bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'ndekilere benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren dünyadaki bilinen tek göl olduğu vurgulanmıştı.

İLGİLİ HABER
NASAdan, uzay yürüyüşünü erteleme kararı NASA'dan, uzay yürüyüşünü erteleme kararı
İLGİLİ HABER
NASAnın Mars kaşifi, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız NASA'nın Mars kaşifi, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız
İLGİLİ HABER
15 yaşında NASAnın yarışmasında finalist olan ilk Türk 15 yaşında NASA’nın yarışmasında finalist olan ilk Türk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.