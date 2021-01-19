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NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı

NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı
NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı

NASA, Türkiye'deki yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğunu gösteren su rezervleri haritası yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA), Türkiye'ye yönelik yeni bir paylaşım yapıldı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınlandı. Haritada, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'deki yer altı sularının durumunun hesaplandığı bilgiler yer aldı. Buna göre Türkiye'deki yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğu belirtildi. Haritadaki mavi kısımlar ile normalden fazla su olan bölgeler, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ile normalden az su olan bölgeler gösterildi.

NASA, Türkiye'nin çoğu bölgesinin ciddi derece kuraklık yaşadığına dikkat çekti.

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