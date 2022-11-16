NASA'nın Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı

NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı'yla ilgili beklenen gün geldi. Orion uzay aracını Ay yörüngesine taşımakla görevli roketi Artemis I, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzunluğu 98 metre ve 3.99 tonluk itiş gücündeki roketle Ay'a gönderilen Orion uzay aracının gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplayacağı belirtildi.

Burak Ersoy



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