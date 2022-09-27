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NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı

NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı
NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) DART misyonu çerçevesinde fırlattığı uzay aracı Dimorphos adlı asteroit ile çarpıştı. DART görevi çerçevesinde NASA, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemeyi hedefliyor.

NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı - Tıkla İzle

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de başlattığı Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinde beklenen gün geldi. Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarptı. James Webb teleskobu dahil birçok teleskop tarafından takip edilen çarpışmanın, astreodin hızının değişip değişmediğini tespit ederek, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemenin önünü açması bekleniyor.

Burak Ersoy

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