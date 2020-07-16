NASA'ya bağlı astronotlardan uzay yürüyüşü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) bağlı Chris Cassidy ve Bob Behnken, yılın 3'üncü uzay yürüyüşüne çıktılar. Astronotların uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor. Cassidy ve Behnken, yürüyüş sırasında ISS'nin sancak kafesindeki güç kanallarında bulunan eski teknoloji 6 adet nikel-hidrojen bataryayı, yeni nesil 3 adet lityum-iyon batarya ile değiştirecek. Yeni bataryaların her birinin ağırlığı 194 kilogram olurken, pil yükseltme ve değiştirilme işlemleri için Ocak 2017'den bu yana 12 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.

ISS Program Müdür Yardımcısı Kenneth Todd, yapıtğı açıklamada 20 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak pil değiştirmelerinin uzun vadede çok daha iyi bir konfigürasyona sokacağını aktardı.

Öte yandan bir sonraki uzay yürüyüşünün ise 21 Temmuz tarihinde yapılması planlanırken, bu yürüyüş ile ISS'deki batarya değişim işlemi sona erecek.

Serkan Bayar

