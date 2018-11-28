Nasıl tepki gösterirsin deyip iş adamını kör ettiler

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. 7 Kasım 2018 gecesi saat 24.00 sularında yolda yürüyen M.Y. isimli iş adamı, yanından çok hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi kemer ve bıçaklarla iş adamına vurmaya başladı.

Vücudunun birçok yerinden yaralanan iş adamının sağ gözü kör oldu. M.Y.'nin diğer gözünde de büyük hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 20 gün boyunca Adana ve Mersin'de birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahısları Erdemli ilçesinde yakaladı.

Bugün emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların iş adamını darp etme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 3 şahıstan kaçmaya çalışan iş adamı, üst üste darbeler alıyor. Olayın ardından şahıslar, bölgeden uzaklaşıyor.

Koray Ünlü

