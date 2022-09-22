Nathan Redmond: 'Spor Toto Süper Lig, beklediğimden çok daha iyi bir lig'
Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Spor Toto Süper Lig’in beklediğinden çok daha iyi bir lig olduğunu söyleyerek, "Tesis ortam iyi, saha iyi. Vodafone Park'ta atmosfer inanılmaz. Farklılık olarak, oyun anlamında, oyunun temposunun Premier Lig’e göre Süper Lig’de düşük olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig’de tempo çok hızlı, oyun hızı akıyor. Süper Lig’de oyun temposunun oraya göre daha yavaş olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Nathan Redmond'un açıklamalarından satır başları:
Beşiktaş'ın ilgisinin hoşuma gitmesinden sonra yeni bir maceraya atılma kararı verdim
Dele Ali ile konuştum.
En önemli şey tecrübe.
16-17 yaşlardaki Birmingham'daki teknik direktörüm çok farklı pozisyonlarda oynatmıştı, 9 numarada, 8 numarada. Bunun da bana getirisi oldu.
Premier Lig'de tempo çok hızlı, oyun hızlı akıyor.