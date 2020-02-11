Native Base Genel Müdürü Şeyda Sayılgan: 'Kışın sık yıkanan saçlar kırılıyor'

Uzmanlar, kış aylarında saçların her gün yıkanmaması gerektiğini ve doğal yağlanmayı önleyerek kuruma ve saçların kırılmasına neden olduğunu ifade ediyor. Kirli havaya maruz kalan ve kepeklenme sorunu olanların saçlarını en fazla 2 günde bir yıkaması gerektiğini belirten uzmanlar, 5 günde bire kadar saç tiplerine göre yıkama yapılabileceğini ifade ediyor.

Şeyda Sayılgan, mevsim değişikliklerinde yapılan kıyafet değişiklikleri gibi saçlarda uygulanan bakım ve tekniklerde de değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. Saç bakımında mevsim şartlarına göre hareket edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Sayılgan, kimyasal madde içeren ürünler kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Sıcak suyla saçınızı yıkamayın

Her ne kadar havalar soğuk olsa da Sayılgan, saçların sıcak suyla yıkanmaması gerektiğini saç dipleri ve üzerinde bulunan asit ve lipit tabakanın sıcak suyla yıkanması durumunda eriyeceğini belirterek ılık suyun kullanılması gerektiğini aktardı.

Sayılgan, “Sabun sandığınız kadar faydalı değil. Sabunlar alkali içerdiği için saç derisini kurutarak mantar ve bakteri üretimine neden olabilir“ dedi. Saçların yıkanmasının hemen ardından bakım kremi kullanılması gerektiğini kaydeden Sayılgan, dış etkenlerden arınan saçların kremlerle destekleyerek güzel görünüme kavuşmasının sağlanabileceğini söyledi. Uzmanlar, özellikle saç kurutma makinesi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ve pamuklu havlu kullanılması gerektiğini belirtti.

Sayılgan, aşırı sıcakta saçlara fön çekmenin ve maşa yapmanın saçları zayıflattığını söyleyerek, “Saçların şekillenmesi için kullanılan fön ve maşa işlemi saçın yapısına zarar vererek zayıflamasına neden oluyor. Bu yöntemlerin yerine saçlarınıza şekil verirken iyonlu ürünler kullanımı önemlidir“ dedi.

Sayılgan, kış aylarında özellikle saçların hava ile temasının kesilmemesi gerektiği ve saçlara tokalar ile taçlar takılmaması gerektiği belirtti.