NATO Askeri Testleri Stanag ve MIL-STD MIL-SPEC Testleri

Standardizasyon Anlaşması STANAG Testleri

Nato ülkelerinin, askeri alanda bir standarda kavuşması için yapılan standardizasyon anlaşması olan STANAG, farklı birçok testten oluşur. EUROLAB tarafından profesyonel şekilde gerçekleştirilen Stanag testleri, farklı prosedürlerden meydana gelir.

Stanag Testleri;

• Çevre testi Stanag 4370

• Nato kuvvetleri malzemesi için tasarım Stanag 2895 (Test kriterlerinin tanımlanmasında kullanım için aşırı iklim koşulları ve türev koşulları incelenir)

• Deniz elektrik ve elektronik ekipmanlar için elektromanyetik uyumluluk test ve prosedürü Stanag 4435

• Deniz elektrik ve elektronik ekipmanlar için elektromanyetik uyumluluk testi Stanag 4436

• Deniz elektrik ve elektronik donanım için elektromanyetik uyumluluk testi Stanag 4437

• Sınırlı radyo ve radar tarafından üretilen maksimum nato deniz operasyonel elektromanyetik ortamı Stanag 1307

• Elektromanyetik radyasyon testi Stanag 4234

• Elektrostatik boşaltma ortamı Stanag 4235

• Elektromanyetik radyasyon tehlike değerlendirmesi Stanag 4324

Stanag askeri test hizmetleri veren EUROLAB, böylece yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleriyle, müşterilerine güvenli, hızlı ve süreklilik gösteren hizmetlerine, profesyonel şekilde devam eder.

Balistik ve Askeri Standartlar Testi

EUROLAB, uzun yıllardan beri balistik ve askeri standartlar testi konusunda, başarılı ve profesyonel hizmet veren bir akredite laboratuvarıdır. Teknik uzmanları; kapsamlı değerlendirme ve test programlarını başarıyla yürütecek; bilgi, deneyim ve kararlılığa sahip ekiplerden oluşur. MIL-STD testi yanında diğer uyum programları için, eksiksiz çözümler sunan laboratuvar, en iyi ürünleri geliştirmeniz için çalışır.

Uygulanan testler;

• Yüksek sıcaklık 501.2 yöntemi

• Düşük sıcaklık 502.4 yöntemi

• Sıcaklık şoku 503.4 yöntemi

• Nem 507.4 yöntemi

• Tuz sis (sprey ve korozyon) 509.4 yöntemi

EUROLAB teknik uzmanları, MIL-STD testi için uygularken; tuz atmosferi, nem, nem direnci, termal şok, yüksek sıcaklıkta ömrü, tutuşabilirlik, lehimlenebilirlik, terminal gücü, çözücülere karşı direnci, izolasyon direnci ve temas direnci gibi standartları da test ederek, güvenlik alanında en iyi ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Kaynak: https://www.laboratuar.com

