NATO Avrupa semalarında nükleer caydırıcılık tatbikatı yapıyor

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin Steadfast Noon tatbikatı çerçevesinde Avrupa'nın kuzeybatısında onlarca uçağın katılımıyla nükleer caydırıcılık yeteneklerini test ettiği ifade edildi. Rutin yıllık eğitim faaliyeti olduğu belirtilen tatbikatta 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'tan fazla uçak yer aldığı aktarıldı.

Türk pilotun fotoğrafında yer verildi

Paylaşımda ayrıca aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın da bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflardan birinde ay yıldız desenli kask takan bir Türk savaş uçağı pilotu da yer aldı.



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