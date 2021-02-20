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NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası, düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)'nin komutası, Tuzla'daki Deniz Harp Okulu yerleşkesinde düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. SNMCMG-2'nin komutası, 20 Şubat - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülecek, TCG Sokullu Mehmet Paşa gemisi SNMCMG-2'nin karargahını hamilen komuta gemisi görevini icra edecek.

Törene Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Albay Yusuf Karagülle de katılım göstererek İngilizce konuşmalar yaptılar. SNMCMG-2 komodorunun forsu, sancak gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa gemisine bando eşliğinde toka edildi. Törende ayrıca SNMCMG-2 komodoru ve donanma komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından SNMCMG-2 komuta devir teslim defteri imzalandı.

Metin Başar

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