NATO, diplomatik bürosunu kapatmasına rağmen Rusya ile diyalog kurmaktan yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında NATO'nun kararı üzerine Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren askıya alacaklarını duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada Rusya'nın NATO'ya ilişkin kararına tepki gösterdi. Rusya'nın diplomatik bürosunu kapatma kararının sorunları diyalogla çözmeye hizmet etmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, “Rusya ile NATO arasındaki ilişkinin Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en düşük seviyede. Bizim için bu aslında diyaloğa karşı bir argüman değil” dedi.

Rusya ve NATO Konseyi toplanmasına yönelik teklifin hala geçerli olduğunu belirten Stoltenberg, Rusya'nın casusluk faaliyetlerini görmezden gelmeseler dahi yine de diyalog temelinde ilişki kurmaktan yana olduklarını ifade etti.