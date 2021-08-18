NATO dışişleri bakanları 20 Ağustos'ta Afganistan için toplanıyor

NATO dışişleri bakanları, 20 Ağustos'ta Afganistan'daki durumu görüşmek üzere sanal olarak düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakın koordinasyonumuzu sürdürmek ve Afganistan konusundaki ortak yaklaşımımızı tartışmak için 20 Ağustos Cuma günü NATO dışişleri bakanlarını olağanüstü bir sanal toplantıya çağırdım” dedi.

"Afganistan'da durum son derece ciddi, endişe verici ve tahmin edilemez”

Stoltenberg toplantıda dün yaptığı açıklamada, "Afganistan'da durum son derece ciddi, endişe verici ve tahmin edilemez. Kabil düştü ve Taliban ülkenin çoğu bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Afganistan'ın çöküşünü gördüğüm için derinden üzgünüm. NATO şu anda ülkeden ayrılmak isteyen personeli, müttefik ülkelerin personelleri ve onlara yardımcı olan Afganları güvenli bir şekilde tahliye etme konusunda çalışıyor. NATO, Kabil Havalimanı'ndaki operasyonları sürdürüyor. Yaklaşık 800 NATO personeli, hava trafiği ve iletişim alanlarındaki temel fonksiyonları çok zor şartlar altında yürütmeye devam ediyor, onlara teşekkür etmek istiyorum” demişti.

Türkiye, ABD ve İngiltere'nin havalimanının güvenliği ve tahliyesini organize etme konusunda kilit rol oynadığını belirten Stoltenberg, “Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.