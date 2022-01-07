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NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı

NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı
NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı

NATO Dışişleri Bakanları bugün video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı - Tıkla İzle

NATO Dışişleri Bakanları bugün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri varlığı ve Avrupa güvenliği üzerindeki etkilerine değinileceğini ifade etti. Genel Sekreter Stoltenberg olağanüstü toplantıda “NATO'nun tutumu açıktır. Rusya'yı gerilimi azaltıp askeri güçlerini geri çekmeye ve barışa giden yolu seçmeye çağıyoruz” dedi. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Stoltenberg, tüm müttefikleri savunmak ve korumak için birleşmiş durumda olduklarını ifade etti.

Stoltenberg: “NATO-Rusya Konseyi Rusya için bir fırsat”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyalog için hazır olduğunu belirtmesinin ardından “Bu nedenle 12 Ocak'ta NATO-Rusya Konseyi'ni planladık” dedi. Stoltenberg, Rusya'nın masaya oturmaya hazır olduğuna dair olumlu işaret aldığını ifade ederken 12 Ocak'ta düzenlenecek olan NATO-Rusya Konseyinin, Rusya'nın diplomasi ve uluslararası taahhütleri konusunda ciddi olduğunu göstermesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

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