NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan NATO ATTA Kongre Merkezi'nde başladı. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics yaptı. Stoltenberg açıklamasında, "Bugün, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın yaptığı askeri yığınağı ele alacağız. Rusya'yı şeffaf olmaya, gerilimi azaltmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz" dedi.

Belarus ile NATO müttefikleri Polonya, Letonya ve Litvanya arasındaki sınırdaki rahatsız edici gelişmelerin de masaya yatırılacağını kaydeden Stoltenberg, "NATO, Lukaşenko rejiminin savunmasız insanları komşu ülkelere baskı yapmak için kullanmasını kınıyoruz" şeklinde konuştu. Stoltenberg, "Son olarak NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme yaklaşımını nasıl canlandırabileceğini tartışacağız. Bu hepimizi daha güvenli kılacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Bugünkü oturumlarda, 2022 Madrid Zirvesine giden süreçte NATO İttifakı'nın yeni Stratejik Konseptine ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki sınamalara dair görüşlerimizi paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.