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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk kez video telekonferansla gerçekleştirilecek

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk kez video telekonferansla gerçekleştirilecek
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk kez video telekonferansla gerçekleştirilecek

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Toplantıya Sayın Bakanımız iştirak edecektir" denildi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışmanın toplantının öncelikli gündem maddesini teşkil edeceği belirtilen açıklamada, "Toplantıda ayrıca Afganistan'daki ve Irak'taki durum ile ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere NATO'nun gündeminde bulunan konular ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Neşra Durmaz

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