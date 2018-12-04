NATO Dışişleri Bakanlarından Rusya'ya INF anlaşmasına uyma çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 30 yıldan uzun bir süredir NATO'nun güvenliğinin sağlanmasında çok önemli olmuştur. Müttefikler, Rusya'nın INF Anlaşması'nı ihlal eden ve Avrupa-Atlantik güvenliği için önemli riskler teşkil eden bir füze sistemi olan 9M729'u geliştirdiği sonucuna vardı. ABD'nin, Rusya'nın INF Anlaşması'nın yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal ettiğine yönelik tespitini şiddetle destekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

NATO Müttefiklerinin ve özellikle ABD'nin beş yıldan uzun bir süredir Rusya'ya yönelik endişelerini sürekli dile getirdiği belirtilen açıklamada, “Temmuz ayında Brüksel Zirvesi Deklarasyonu'nda belirttiğimiz gibi, Rusya endişelerimize inkar ederek yanıt verdi. Rusya, gerekli şeffaflığı veya açıklamayı sağlamaksızın sadece son zamanlarda füze sisteminin varlığını kabul etti” denildi. Bakanlar ortak açıklamada, Rusya'yı anlaşmaya tam olarak uymaya çağırarak “INF Anlaşması'nı korumak Rusya'nın seçimine bağlı” ifadelerini kullandı.

