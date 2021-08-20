NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den önemli Taliban açıklamaları

NATO Dışişleri Bakanları, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere öğleden sonra video konferans yöntemiyle toplandı. Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mümkün olduğunca insanın bölgeden tahliye edilmesi için uğraşıldığını söyledi. Stoltenberg, özellikle Türkiye ve ABD'nin Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerde büyük rol oynadığını belirterek, "NATO, mümkün olduğunca insanı tahliye etmek için uğraşıyor ancak büyük zorluk insanları havaalanına getirmek" ifadelerini kullandı.

“ABD ve Avrupa birlikte durmalı”

"Tüm dünyanın gözü şu anda Afganistan'da. Afganistan'ın terör cenneti olmasına izin veremeyiz” diyen Stoltenberg, Afganistan'daki siyasi ve askeri güçlerin bu kadar hızlı çökmesini kimsenin beklemediğini ifade etti. Stoltenberg, Afganistan'da teröristlerin bir kez daha yuvalanmasını önlemek için ABD ve Avrupa'nın birlikte durması gerektiğini kaydetti. Stoltenberg, "NATO'nun Afganistan'daki son 20 yıldan çıkaracağı ciddi dersler var" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Afganistan'daki şiddete son verilmesi ve tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılmasına yönelik çağrıda bulunulurken, “Afganistan'daki ciddi insan hakları ihlalleri ve suiistimallerine ilişkin raporlar hakkında derin endişe duyuyoruz. 16 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına olan bağlılığımızı teyit ediyor ve her koşulda insan hakları, uluslararası insani hukuk, uluslararası norm ve standartlara bağlılık çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

“Tahliyeler güvenli bir şekilde devam etmeli”

Açıklamada Kabil Havalimanı'nda devam eden tahliye sürecine ilişkin olarak ise, "Acil görevimiz vatandaşlarımızın, risk altındaki Afganların ve özellikle de çabalarımızı destekleyenlerin güvenli bir şekilde tahliyesine devam etme taahhütlerimizi yerine getirmektir" denildi. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı da dahil olmak üzere, insanların tahliyelerinin güvenli bir şekilde sağlanması için NATO'nun Afganistan'daki otorite pozisyonlarında olanlar ile temasta olduğu belirtildi. Tahliye işlemleri devam ederken, havaalanındaki müttefik askeri ordu ile operasyon ve koordinasyonun korunacağı belirtildi.

“Kapsayıcı bir hükümet kurulmalı”

Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, Afganistan'dakilerin güven içinde yaşamayı hak ettiklerine vurgu yapılarak, Afganistan'daki tüm partilerin, kadınların ve azınlık grupların da katılımı dahil olmak üzere kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut koşullar altında NATO'nun Afgan makamlara verdiği tüm desteği askıya aldığı belirtilerek, Yeni Afgan hükümetinin uluslararası yükümlülüklere uyması gerektiği kaydedildi. Herhangi bir yeni hükümetin, özellikle kadınlar, çocuklar ve azınlıkların insani hakları olmak üzere tüm Afganların haklarını koruması gerektiği aktarıldı.

“Afganistan terörizm cenneti olmamalı”

Açıklamada, Afganistan`da daha iyi bir gelecek elde etmek için son 20 yılda yorulmadan çalışan herkesin hizmetinin ve fedakarlığının takdir edildiği belirtilerek, "Son 20 yıldır, teröristlerin Afganistan'da terör cenneti oluşturma planlarına başarıyla karşı koyduk. Teröristlerin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Tespit, çözülme ve dayanışma ile terörle mücadele etmeye kararlıyız. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi bölgesel ve uluslararası ortaklarla olan işbirliğine devam edilecek” ifadelerine yer verildi.