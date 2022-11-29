NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Başkan Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor'

Romanya'nın başkenti Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. NATO Dışişleri Bakanlarının Rusya'nın acımasız saldırı savaşı ve Ukrayna'ya verilen desteği kapsamlı şekilde ele aldığını aktaran Stoltenberg, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, topraklarını özgürleştirme ve Rus kuvvetlerini geri püskürtme konusunda önemli ilerleme kaydetti” dedi. Ukrayna'nın büyük bir kısmının Rus işgali altında olduğunu belirten Stoltenberg, Rus ordusunun güçlü yeteneklere ve çok sayıda birliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Rusya, bu kış Ukrayna'yı soğukta ve karanlıkta bırakmak için acımasız füze ve insansız hava aracı saldırıları kullanıyor. Başkan Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor” dedi.

“Geri adım atmayacağız”

Rusya'nın Ukraynalıları donmaya veya kaçmaya zorladığını ve Ukrayna halkının iradesini kırmaya çalıştığını aktaran Stoltenberg, “Ancak Bükreş'teki toplantımız, NATO'nun birliğine ve Ukrayna'ya desteğimize dair güçlü bir mesaj gönderiyor. NATO savaşın tarafı değil. Ancak Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. NATO müttefikleri benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor” dedi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yakıt ve jeneratörler de dahil olmak üzere acil destek sağlayacağını ifade eden Stoltenberg, “NATO'nun pratik ve siyasi desteği şimdi ve uzun vadede devam edecek” dedi.

Toplantıda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de ele alındığını ifade eden Stoltenberg, “Dışişleri Bakanları Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkına verdiği desteği yeniden teyit ettiler. Ukrayna'nın üyelik talebine saygı duyuyoruz. Ancak, Ukrayna kendisini Rus saldırganlığına karşı savunurken, şimdi odak noktamız acil destek sağlamaktır” dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin bir soruya, NATO'nun kapısının açık olduğunu ve Kuzey Makedonya, Finlandiya ve İsveç'e de davet gönderildiğini belirterek, “Ukrayna konusunda şu anda ana odak noktası, kendilerini savunmalarına ve tahrip olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz, daha somut tartışmalar yapıyoruz ve siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz" dedi.

“Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak"

Ukrayna-Rusya arasında barışın ne zaman sağlanacağı hakkında gelen bir soruya ise Stoltenberg, "Bildiğimiz şey, çoğu savaşın müzakere masasında bittiği, büyük ihtimalle bu da müzakere masasında bitecek. Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.

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