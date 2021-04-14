NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Bugün alınan kararla NATO Afganistan'dan çıkacaktır'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında, Afganistan konulu NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III. ile düzenlediği ortak basın toplantısında ilk sözü alan Genel Sekreter Stoltenberg, NATO Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak bir karara vardıklarını ve bu kapsamda NATO'nun Afganistan'dan çekileceğini bildirdi. Stoltenberg, "Bugün, Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızla birlikte Afganistan'daki varlığımızı karara bağladık. ABD'nin desteğiyle 11 Eylül 2001 saldırısından itibaren başlayan mücadele kapsamında Afganistan'dan çekiliyoruz. Birlikte gittik, şimdi de birlikte çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte en küçük bir Taliban saldırısı, NATO tarafından hemen cevaplandırılacaktır"

Basın toplantısında barış sürecine olan desteklerine ve Taliban'ın bu süreçte sessizliğini koruması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Barış sürecini ve sivil halkın yaşamını iyileştirecek her türlü destekle Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Barış süreci nedeniyle Afganistan'daki askeri varlığımızı azaltmıştık. Ancak bugün alınan kararla NATO, Afganistan'dan çıkacaktır. Bu süreçte en küçük bir Taliban saldırısı, NATO tarafından hemen cevaplandırılacaktır" dedi.

"Rusya'yı, uluslararası kurallara uymaya çağırıyoruz"

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe değinen Stoltenberg, Rusya'ya mesaj göndererek, "Rusya'yı, agresif provakasyonları durdurmaya, tansiyonu düşürmeye ve uluslararası kurallara uymaya çağırıyoruz" dedi.

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'da barışı adına yakın çalışıyoruz"

Toplantının soru cevap kısmında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki Barış sürecine destek olmaya devam edeceğini bildirerek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'da barışı desteklemek adına bir konferansın düzenlenmesi için yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken basın toplantısında yaptığı konuşmasında ise, alınan kararı onaylayarak Afganistan'dan çekilme kararı alındığını bildirdi. Ayrıca 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Blinken, Afganistan'daki ABD ve NATO varlığının bugüne kadarki gerekliliğini savundu.

"Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılı olmaya çağırıyorum"

Basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Austin ise, Afganistan'dan geri çekilme kararını tekrarladı. Konuşmasında Rusya'ya da mesaj gönderen Bakan Austin, "Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılı olmaya çağırıyorum, aksi halde Ukrayna'nın kendini savunma hakkı saklıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Ukrayna'ya bu kapsamda bazı gereçlerle destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ulusoy

