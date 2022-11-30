NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Çıkarlarımıza uygun olduğu sürece Çin ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz'

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg oturumların sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Dün akşam Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı çalışma yemeğinde Rusya'nın saldırıları ile NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin ele alındığını ifade eden Stoltenberg, “Ukrayna önemli ilerlemeler sağladı.

Ancak Rusya'yı küçümsememeliyiz. Rus füzeleri ve insansız hava araçları şehirleri, sivilleri ve önemli altyapıyı vurmaya devam ediyor. Bu saldırılar kış mevsiminin başlamasıyla birlikte çok fazla insanın acı çekmesine neden oluyor. NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya devam eden askeri desteğimizin özellikle hava savunma desteğinin gerekli olduğunu açıkça belirtti. Müttefiklerin yeni taahhütlerini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

“Çin'i düşman olarak görmüyoruz”

Bugün gerçekleştirilen ilk oturumda Çin'in NATO ülkelerinin çıkarlarına, değerlerine ve güvenliğine yönelik uzun vadeli tehditlerinin görüşüldüğünü kaydeden Stoltenberg, “NATO, bir Avrupa ve Kuzey Amerika ittifakıdır. Ancak karşılaştığımız zorluklar küresel boyutta. Bu zorlukları NATO'da birlikte ele almalıyız. Çin'i düşman olarak görmüyoruz. Çıkarlarımıza uygun olduğu sürece Çin ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Dışişleri bakanlarının Çin'in askeri ve teknolojik ilerlemeleri ile gelişen siber ve hibrit faaliyetlerini değerlendirdiklerini kaydeden Stoltenberg, “Ukrayna'daki savaş, Rus gazına olan bağımlılığımızı gösterdi. Bu aynı zamanda bizi tedarik zincirlerimiz, teknolojimiz veya altyapımız konusunda diğer otoriter rejimlere, özellikle Çin'e olan bağımlılıklarımızı değerlendirmeye yönlendirmeli. Elbette Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kurmaya devam edeceğiz. Ancak bağımlılıklarımızın farkında olmalıyız” diye konuştu.

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