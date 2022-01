NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Diyalog gerginlikten iyi bir girişim'

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınak ve Ukrayna'yı işgal planı iddiaları üzerine yükselen tansiyonu düşürmek üzere yapılmasına karar verilen NATO - Rusya Zirvesi öncesinde NATO Dışişleri Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıda NATO üyelerinin Rusya ile yapılacak diyalog sürecinde izlenecek politikayı ele aldıkları bildirildi.

Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında NATO üyelerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarını bildiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘'NATO üyelerimiz bugün yapılan toplantıda yeniden Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabı çok sert olacak görüşünde birleştiler. NATO, ulusları için gerekli olan her türlü güvenlik tedbirini alacağını ve gerektiğinde halklarımızı ve değerlerimizi savunmak için gereken her şeyi yapacaktır'' dedi.

“Diyalog gerginlikten iyi bir girişim”

Gelecek hafta gerçekleştirilmesi beklenen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, “Diyalog gerginlikten iyi bir girişim. Ukrayna, Rusya için bir tehdit değil. Rusya da Ukrayna'yı tehdit edecek girişimlerden kaçınmalıdır. Pazartesi ABD ile Rusya görüşecek, Çarşamba günü de Ukrayna konusu başta olmak üzere NATO olarak Rusya ile iyi niyetle görüşeceğiz. Politik bir ilerleme olması için ve Ukrayna'ya karşı askeri bir girişimin olmaması ve diplomasi yolunun başarısız olmaması için çabalayacağız. Ancak tersi olursa NATO olarak Ukrayna'yı destekleyeceğiz ve çok ağır yaptırımlar devreye girecektir'' dedi.

“Kazakistan'daki durumu yakından izliyoruz”

Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin olarak sorulan bir soruya cevap veren Stoltenberg, ‘'Kazakistan'daki durumu yakından izliyoruz. Ülkedeki gösteri hakkı ve insan haklarına saygı gösterilmesini, şiddete son verilmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Ulusoy