NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İtalyan gazetesi Repubblica'ya yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde yaşananlar ve güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Covid-19 salgını sürecinde NATO üyesi ülkelerin uyum içinde çalışarak krizle mücadele ettiğini ifade etti. Bu süreçte birçok NATO üyesi ülkenin ihtiyaç sahibi diğer üye ülkelere başta sağlık ve tıbbi malzeme yardımları olmak üzere destekte bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, bunun NATO'nun krizlere karşı birlikte hareket ettiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Salgın süresince ortaya çıkan bazı olumsuz gelişmelere de değinen NATO Genel Sekreteri, özellikle Çin ve Rusya'nın salgınla ilgili olarak bilinçli ve kasıtlı propaganda yaptığı ve yalan haberler yaydığını öne sürdü. Jens Stoltenberg, bu süreçte NATO olarak yalan haberlere karşı ciddi bir mukavemet çabası içinde olduklarını bildirdi.

Basında geniş yer bulan röportajda Türkiye konusunda sorulan bir soruya cevap veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'da 30 ortağız ve pek çok konuda farklı pozisyonlarımız olabilir. Ama Ankara önemli bir müttefiktir. BM'nin Libya ve Suriye'de barış çabalarını NATO olarak destekliyoruz" dedi. Stoltenberg, "Libya'da tüm kesimlerin uyması gereken bir silah ambargosu mevcut. Bu, BM tarafından tanınan Fayiz es-Sarrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymak anlamına gelmez. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 183. NATO askeri komitesi bugün video konferans yoluyla toplanacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığını yapacağı toplantıda, NATO'nun mevcut askeri misyonları ve Covid-19'la mücadelede yürütülen işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

Mustafa Ulusoy