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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO, Türk yetkililer tarafından bilgilendirilmiştir'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO, Türk yetkililer tarafından bilgilendirilmiştir'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO, Türk yetkililer tarafından bilgilendirilmiştir'

NATO Genel Sekreteri jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı hakkında, “NATO Suriye’nin kuzeyinde yürütülen operasyon hakkında Türk yetkililer tarafından bilgilendirilmiştir” dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Conte ile Suriye'deki durumu ele aldıklarını söyleyen Stoltenberg, “Müttefikimiz Türkiye Suriye krizinin ön cephelerindedir ve meşru kaygıları vardır” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin terör saldırılarından etkilendiğini dile getiren Stoltenberg, “Türkiye milyonlarca mülteciyi misafir etmektedir. NATO Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyon hakkında Türk yetkililer tarafından bilgilendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bölgede artan tansiyon konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin itidalli davranacağı ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inandığını aktardı.

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