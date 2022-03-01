NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Putin Avrupa'da barışı paramparça etti'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna gündemiyle ziyaret gerçekleştirdiği Polonya'da Devlet Başkanı Andrej Duda ile bir araya geldi. Lask Hava Üssünü ziyaret eden ikili, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında, “Başkan Putin Avrupa'da barışı paramparça etti. Müttefikler, Ukrayna'nın haksız ve acımasız işgalini kınıyor. Rus saldırısı kesinlikle kabul edilemez ve Belarus tarafından da desteklendi” dedi. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağladığını ifade eden Stoltenberg, “Polonya'nın lider rolünü memnuniyetle karşılıyoruz. Çatışmadan kaçan yüz binlerce mülteciye sınırlarınızı açıyorsunuz. Avrupa için bu tehlikeli zamanda desteği ve gücü için Polonya'ya teşekkür ediyorum” dedi. Stoltenberg, “Putin'in savaşı hepimizi etkiliyor ve NATO müttefikleri birbirini savunmak ve korumak için her zaman bir arada duracaklar. Bu hava üssünde müttefik dayanışmasını görüyoruz. Gökyüzünü 7/24 güvende tutmak için ABD'den savaş uçakları, Polonya Hava Kuvvetleri ile birlikte uçuyor” şeklinde konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun çatışmanın parçası olmayacağını, Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacağını vurguladı.

"Tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Gücü'nü harekete geçiriyoruz"

“Son haftalarda NATO'nun doğu kanadında varlığımızı artırdık” diyen Stoltenberg, “Bugün, tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Gücü'nü harekete geçiriyoruz. Bugün, Fransız birlikleri bu gücün öncü unsuru olarak Romanya'ya geliyor. Toplu savunma maddemiz olan 5. maddeye bağlılığımız katıdır. NATO topraklarının her karışını koruyacağız ve savunacağız. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile çatışma peşinde değiliz. Rusya savaşı derhal durdurmalı. Tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeli” ifadelerini kullandı.

Duda: "Kuzey Atlantik İttifakı, birliğini devam ettirmek ve Ukrayna'nın yanında birlikte durmak zorunda"

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ise Stoltenberg'in ziyaretinin birlik, dayanışma ve eylemde ortaklığın altını çizdiğini söyledi. Duda, "Kuzey Atlantik İttifakı, birliğini devam ettirmek ve Ukrayna'nın yanında birlikte durmak zorunda. Avrupa'da bir ülkenin silahlı kuvvetler tarafından saldırıya uğramasını ve sınırlarının güç kullanılarak değiştirilmesini kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Ebru Orhan

