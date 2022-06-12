NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın Naantali kentinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemelerinin tarihi kararlar olduğunu ve söz konusu üyeliklerinin ortak güvenliği güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine karşı çıkarken dile getirdiği güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade ederek, “Türkiye'nin Terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız” dedi.

Türkiye ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda yapılan müzakerelerde ilerleme olup olmadığına dair bir soruya cevap veren Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki 29-30 Haziran'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için son tarih olmadığı belirterek, “Bunun mümkün olan en kısa sürede çözüldüğünü görmek istiyorum. Bu nedenle, Türkiye'nin gündeme getirdiği sorunları çözmek için NATO müttefikimiz Türkiye ve ayrıca Finlandiya ve İsveç ile çok çalışıyoruz” dedi.

“Bu terörizm ve silah ihracatı ile ilgili”

Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Bu terörizm ve silah ihracatı ile ilgili. Ve şunu anlamalı ve hatırlamalıyız ki, hiçbir NATO müttefiki Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramamıştır. Ayrıca Türkiye, stratejik coğrafi konumu, bir Karadeniz ülkesi olması ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye komşu olmasıyla önemli bir müttefiktir” dedi.

Türkiye, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan NATO müttefiki Türkiye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede kilit rol oynadığına değinen Stoltenebrg, “Ayrıca Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapan başka bir NATO müttefiki olmadığını da hesaba katmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da kilit rol oynuyor

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da kilit role sahip olduğunu aktaran Stoltenberg, Türkiye'nin şimdi de tahılın Ukrayna'dan nasıl ihraç edileceğine dair bir çözüm bulma çabalarında önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, “Dolayısıyla Türkiye gibi hayati, kilit bir müttefik terör gibi bir endişeyi dile getirdiğinde, elbette oturup bunu ciddiye almalıyız. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Finlandiya'dan, Başkan Niinisto'dan ve İsveç'ten gelen, aslında bu sorunları ele almak ve ileriye doğru bir yol bulmak için masaya oturmaya hazır olduklarına dair net mesajları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusunda bulunmaları için doğru karardır. Bu onların güvenliğini güçlendirecek, NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek'' dedi.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO sık ve düzenli temas halinde

Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile sık ve düzenli temasları olduğunu aktaran Stoltenberg, “Türkiye bazı endişeleri dile getirdi ve biz oturup konuşurken onlar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin gündeme getirdiği sorunları incelemek için Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile sık ve düzenli temaslarımız var. Bence hala karşı karşıya olduğumuz şeyin daha tehlikeli bir dünya olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefikler NATO'nun açık kapı politikasının büyük bir başarı olduğunu defalarca dile getirdiler. NATO'nun kapısı açık. NATO'nun açık kapı politikası on yıllardır demokrasinin yayılmasına, ortak barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmuştur. Bu nedenle Türkiye, Finlandiya, İsveç, NATO, Finlandiya ve İsveç'in bir an önce üyeliğinin nasıl sağlanacağı konusunda çok çalışıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Niinisto ise, Türkiye ile müzakerelerin devam ettiğini ifade ederek, diyalog kanallarının açık olduğunu aktardı.

Mustafa Ulusoy