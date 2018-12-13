İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Brüksel'e gelerek NATO karargahını ziyaret etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Konseyi üyeleri, Ürdün ile Orta Doğu'da işbirliğinin güçlendirilmesi gereğini vurguladı. Stoltenberg, Ürdün Kralı'nın önderliğinde, bölgesel istikrarı destekleme ve terör mücadelesinde aktif bir rol oynadığını dile getirdi. Stoltenberg, Ürdün'le Orta Doğu'da önemli bir dost olduğunu işaret ederek, Ürdün ile askeri anlaşma ve ortak işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Kral Abdullah, NATO ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Teröre karşı mücadele ile ilgili koordinasyon devam etmeli” açıklamasında bulundu. Kral Abdullah, Filistin-İsrail çatışmasını iki devletli çözüm temelinde sona erdirmek için çabaların gerektiğini vurgulayarak Filistin'in başkentinin Doğu Kudüs olduğunun altını çizdi.

Raed Mah'D Khalil Subaih
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.