NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Yeni Stratejik Konsept kabul edildi"

İspanya, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerin liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen oturumun ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Liderler bugün biraz önce güvenliğimiz için bu kilit dönemde ittifakımızı dönüştürmek ve güçlendirmek için kararlar aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya karşı savaşı, Avrupa'da barışı parçaladı ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez en büyük savunma krizine neden oldu. NATO, bu krize güçlü ve birlikte karşılık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin liderliği ve cesareti hepimize ilham kaynağı oldu. Bugün de toplantıya katılmasından memnun oldum. Zelenskiy, Ukrayna'nın süren yardımlarımıza güvendiğini açıkça ifade etti. Bizim de cevabımız gayet açık. Ukrayna, bize güvenebilir” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna kısa ve uzun vadede desteklenecek”

Stoltenberg, “Liderler bugün askeri ve mali desteğin sürdürülmesine ve Ukrayna'ya desteğimizin arttırılmasına karar verdi. Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma askeri malzeme düzeninden modern NATO askeri malzemeleri düzenine geçişi sağlayacağız. Savunma ve güvenlik kurumlarını güçlendireceğiz. Tüm bunlar Ukrayna'nın gelecekte güçlü ve bağımsız bir Ukrayna olmasını sağlayacak. Bu, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için temeldir” dedi.

“Müttefikler modern kapasiteler için harcamaya devam edecek”

“NATO liderleri, yeni güvenlik gerçekliğine yanıt olarak dönüşüm ve caydırma ile savunmamızın güçlendirilmesine karar verdi” diyen Stoltenberg, asker kapasitesinin de 300 bini aşacağını, askeri savunmanın arttırılması konularında kararlar alındığını bildirdi. “Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bu tür planlar yapıyoruz'' diyen Stoltenberg açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“2014'ten bu yana Avrupalı ve Kanadalı müttefikler 350 milyar dolar ek harcama yaptı. Dokuz üyemiz hedeflere ulaştı ya da geçti. 19 üyemiz 2024'te hedeflere ulaşmayı öngördü. Beş diğer üyemiz ise somut olarak devamlılığa karar verdiler. Müttefikler, modern kapasiteler için harcamaya devam ediyor. NATO'nun tatbikatları ve ortak çalışmaları için katkılarına devam ediyorlar. Güçlendirme çabaları için gereken altyapı yatırımlarına harcamaların yapılması konusunda mutabık kaldık."

“Yeni NATO Stratejik Konsept belgesi kabul edildi”

Müttefiklerin yeni NATO Stratejik Konseptini kabul ettiğini bildiren Genel Sekreter Stoltenberg, "Yeni Stratejik Konsept kabul edildi. Yeni Stratejik Konseptimiz, o dönemden çok farklı içerikle 2010'da yayınlanmış olanın yerine geçti. Rusya, önceki strateji konseptte ‘stratejik ortak' olarak tanımlanıyordu, ancak bu yeni belgede ‘en önemli ve doğrudan tehdit' olarak sayıldı. Yeni konsepte göre, Çin'den tek bir kelime ile bahsedilmedi. Yeni konseptte terörle mücadele, siber tehditler ve karma tehditler konusunda tanımlar yapıldı” dedi.

“Bazı ülkeler ilk kez bir NATO zirvesine katılıyor”

‘'Rekabetçi ve daha tehlikeli bu dünyada daha yakın çalışmalıyız'' diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantının ilk günü öğleden sonra oturumlarında NATO üyesi olmayan bazı ülkelerin de toplantılara katılacağını belirtti. Stoltenberg, "Avusturalya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ilk kez bir NATO toplantısına katılacak. Ayrıca Avrupa Birliği (AB), Finlandiya, Gürcistan, İsveç de toplantıya davetli olarak katılıyor." dedi.

Stoltenberg'den Türkiye'ye özel teşekkür

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri önündeki vetosunu kaldıran Türkiye'ye özel teşekkür eden Stoltenberg, “Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya ve İsveç'e de. Davetimi kabul ederek, ortak bir yol bulmak için diyaloğa girdikleri için. Çalışmalarımız yoğun oldu. Brüksel'de de görüşmelerimiz oldu. Dün akşam Erdoğan ve Niinisto ve Andersson anlaşma sağlayabildik. Bu anlaşma Türkiye için iyi oldu, Finlandiya ve İsveç için iyi oldu, NATO için iyi oldu'' ifadelerini kullandı.

“İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süresi şimdilik belirsiz”

Basın toplantısının cevap kısmında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Sekreter, Türkiye'nin vetosunun kalkması üzerine İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya ne kadar sürede tam üye olabileceği sorusu üzerine, “İsveç ve Finlandiya'nın adaylık anlaşmasının yakın zamanda imzalanacaktır, ancak üyeliğin kabulü için 30 üye ülkenin parlamentosu tarafından kabul edilmesi gerekiyor'' dedi. Üyelik süreci ne kadar sürecek bilemediğini bildiren Stoltenberg, bunun üye ülkelerin prosedürlerinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi.