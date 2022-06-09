İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zona hastalığına yakalandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zona hastalığına yakalandı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zona hastalığına yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in zona hastalığına yakalanması nedeniyle Almanya ve Romanya ziyaretleri iptal edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zona hastalığına yakalandı. NATO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya ve Romanya'ya planlanan ziyaretleri yüz yüze değil, uzaktan gerçekleşecek. Covid-19'un ardından ortaya çıkabilen zona hastalığı teşhisi konan Stoltenberg, evden çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Geçen ay Covid-19 testi pozitif çıkan Stoltenberg, hastalığı hafif semptomlarla evden çalışarak geçirmişti. Stoltenberg'in, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve yarın da Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya, Polonya, Macaristan liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.