NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Nükleer mesajı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır" dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da şu an gördüklerimiz korkunç ve acı verici. İşgalin sonuçlarını görüyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde yok" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus işgalde topraklarının kullanılmasına olanak verdi. Bu işgalde Belarus'un da sorumluluğu var" dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi.