İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin 1 yıl uzatılacağı iddia edildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin 1 yıl uzatılacağı iddia edildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin 1 yıl uzatılacağı iddia edildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg’in eylül ayında dolacak olan görev süresinin 1 yıl daha uzatılacağı iddia edildi.


NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg'in görev süresinin sona ermesine aylar kala yeni bir iddia ortaya atıldı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, NATO Daimi Temsilcilerinin yarın Stoltenberg'in görev süresini bir yıl aha uzatma konusunda anlaşmaya varması beklendiği iddia edildi.
Norveç'in eski Başbakanı 64 yaşındaki Stoltenberg, 2014'te göreve gelmesinden bu yana NATO'ya bir dizi krizde rehberlik etti. En son NATO üyelerini Ukrayna'ya destek için bir araya getiren Stoltenberg, savaşın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalıştı.
Geçtiğimiz şubat ayında görev süresinin uzatılmasını istemediğini aktaran Stoltenberg'in görev süresi eylül ayında sona erecek. Stoltenberg'in yerine gelmesi muhtemel isimler arasında ise, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yer alıyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.